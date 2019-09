Jarosław Kaczyński w Legionowie opowiadał o rodzinie w Europie. "Dwóch tatusiów, dwie mamusie..."

- To jest taka teza, która często jest nam wtłaczana: chcecie żyć, jak w Europie, to musi być w Polsce, jak w Europie. Dwóch tatusiów, dwie mamusie, et cetera, et cetera. Nie musi proszę, państwa tak być, i tak nie będzie. My bronimy tradycyjnej rodziny i będziemy ją afirmować, bo ona jest fundamentem wszystkiego. Będziemy czynili wszystko, by trwała w tej tradycyjnej formie - powiedział w Legionowie Jarosław Kaczyński. Więcej o czwartkowej konwencji PiS można przeczytać w relacji "Gazety Wyborczej".

Jarosław Kaczyński w Legionowie o "dwóch tatusiach i dwóch mamusiach"

- Oczywiście, kiedy mają miejsca wydarzenia niedobre, to zdarza się, że rodzina - jeżeli chodzi o osoby dorosłe - jest jednoosobowa, najczęściej jest to matka i dzieci. Oczywiście w pełni to akceptujemy, wspieramy i szanujemy. Ale to, co jest fundamentem, wszyscy znamy: kobieta, mężczyzna, dzieci. Taki układ ma trwać - zaznaczył po chwili prezes PiS.

Jarosław Kaczyński przekonywał ponadto na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, że PiS 4 lata temu podjęło się zmiany Polski. Jak podkreślił, podjęte reformy udało się przeprowadzić dzięki zatrzymaniu "okradania państwa", co pozwoliło na realizację programów społecznych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał również, że jego partia nie podnosi podatków. Odniósł się przy tym do zarzutów stawianych w tej kwestii przez opozycje, które nazwał "kłamstwami".