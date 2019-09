- Nie mamy właściwie takich tematów, w których nie mielibyśmy wspólnego stanowiska. Ja bardzo lubię słuchać też opinii pana prezydenta Donalda Trumpa na różne kwestie związane z wielką polityką światową - przyznał w programie "Gość Wiadomości" przebywający na szczycie ONZ prezydent Duda. Tymi słowami odpowiedział na pytanie o wrażenia po półgodzinnej rozmowie w cztery oczy z amerykańskim prezydentem.

Oczywiście można byłoby nad słowami głowy państwa przejść do porządku dziennego. Stwierdzić, że to na przykład wyraz wzajemnej sympatii łączącej obu polityków. Albo typowej w dyplomacji kurtuazji między oficjelami wysokiego szczebla.

Podatek, którego nie było

Można byłoby, gdyby nie sytuacja, która wydarzyła się podczas wrześniowej wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Dudą, Pence nagle stwierdził, że Stany Zjednoczone "z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie" przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, "który utrudniłby wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami".

Z informacji, którą 5 marca tego roku opublikowała Kancelaria Premiera wynika, że środki pozyskane z nowej daniny miały zostać przeznaczone na sfinansowanie tzw. piątki Kaczyńskiego. "Piątka" to pakiet obietnic wyborczych, które rządzący złożyli Polakom przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Podatek miał objąć usługi "takie jak reklamy online, VOD i streaming muzyki". Na polskim rynku w świadczeniu tego rodzaju usług przodują olbrzymie amerykańskie koncerny - Facebook, Google, Netflix czy Spotify. Politycy obozu władzy szacowali, że wprowadzenie podatku cyfrowego pozwoliłoby zasilić budżet państwa kwotą miliarda złotych. Obecnie wszystko wskazuje jednak na to, że ów podatek nie zostanie wprowadzony w życie. Zgodnie z tym, co opinii publicznej na polskiej ziemi obwieścił amerykański wiceprezydent.

Trump vs Unia

Na tej jednej sprawie protokół rozbieżności interesów Warszawy i Waszyngtonu bynajmniej się nie kończy. Wręcz przeciwnie, dopiero się zaczyna. Od początku swojego urzędowania w Gabinecie Owalnym prezydent Trump ma, najdelikatniej rzecz ujmując, mocno konfrontacyjne podejście wobec Unii Europejskiej. Nie bawi się w tej kwestii w subtelności i niedopowiedzenia.

Myślę, że mamy wielu wrogów. Myślę, że Unia Europejska jest naszym wrogiem, przez swoją politykę handlową wobec nas

- stwierdził w lipcu 2018 roku w wywiadzie dla telewizji CBS News. - Teraz nie myśli się tak o Unii Europejskiej, ale jest naszym wrogiem - powtórzył.

Mniej więcej rok później, podczas szczytu G7 we francuskim Biarritz, oskarżył Unię o nieuczciwe praktyki, z powodu których Stany Zjednoczone miałyby "od lat tracić ogromne sumy". Wymiana handlowa jest kością niezgody pomiędzy Unią i Stanami Zjednoczonymi od początku prezydentury Trumpa. Administracja Białego Domu uważa, że dwustronne umowy handlowe są niekorzystne dla Ameryki. To dlatego Trump wielokrotnie straszył Brukselę wprowadzeniem nowych ceł na unijne produkty. Ostatni raz - w kwietniu tego roku. Cła miały objąć produkty związane z branżą lotniczą, a także inne towary - niektóre rodzaje sera, olej z oliwek, pomarańcze, wino, owoce morza i odzież. Ich łączna wartość była szacowana na 11 mld dol.

"UE przez wiele lat wykorzystywała USA w handlu. (...) Wkrótce to się skończy!" - odgrażał się na Twitterze Trump. Swojej groźby w życie jednak nie wprowadził. Być może dlatego, że Unia szybko przygotowała listę ceł odwetowych, które uderzyłyby w amerykańską gospodarkę, co w czasie trwającej kampanii prezydenckiej mogłoby Trumpowi zaszkodzić.

W relacjach z Unią Trump wielokrotnie podnosił też temat bezpieczeństwa, sugerując między wierszami, że Stany Zjednoczone nie zamierzają bronić Europy, skoro większość krajów członkowskich NATO z tego kontynentu nie wywiązuje się z wymaganych wydatków na armię na poziomie przynajmniej 2 proc. PKB.

Po szczycie G7, który odbył się w maju 2017 roku we włoskiej Taorminie, rozczarowana rozmowami z Trumpem niemiecka kanclerz Angela Merkel przyznała, że "my, Europejczycy, musimy naprawdę wziąć nasz los w nasze ręce". W ustach tak umiarkowanego i koncyliacyjnego polityka jak ona, takie słowa miały naprawdę dużą wagę. Podobnie wypowiedział się ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani:

Musimy dorosnąć, nie możemy wciąż liczyć na pomoc Wujka Sama

Z perspektywy Warszawy konflikt na linii Stany Zjednoczone - Unia Europejska powinien niepokoić. To nasi dwaj najważniejsi sojusznicy, przy czym w przypadku Unii jesteśmy formalnym członkiem tego ponadnarodowego sojuszu. Niestety, nasze pogarszające się od kilku lat relacje z Brukselą sprawiły, że zamiast zachować w tej sprawie bezstronność, stanęliśmy wyraźnie po stronie Waszyngtonu.

Mniejsza o to, czy liczyliśmy na wzmocnienie naszej pozycji we Wspólnocie, polityczny rewanż wobec Unii czy zacieśnienie relacji z Ameryką i dostanie się do kręgu jej najbliższych sojuszników, w którym są takie państwa jak Wielka Brytania, Izrael czy Egipt. Wyszło co najmniej niezręcznie, a w Unii nam tego nie zapomniano. Wbrew założeniom polskiej strony, nasza pozycja osłabła, bo osamotnieni na odcinku unijnym pozostaliśmy na łasce i niełasce Stanów Zjednoczonych. A z prezydentem Trumpem za sterami, jest to kapryśny i nieprzewidywalny partner.

Restytucja zamiast Nowego Jedwabnego Szlaku

W kontekście wypowiedzi prezydenta Dudy, dziwić może także to, że nie dostrzega (albo dostrzega, ale woli przemilczeć, robiąc dobrą minę do złej gry) rozbieżności interesów Polski i Stanów Zjednoczonych w podejściu do Chin i Izraela.

Chiny, podobnie jak Unia Europejska, to dla Trumpa jeden z głównych przeciwników gospodarczych. Tyle że w odróżnieniu od Unii, w przypadku Chin nie skończyło się na oskarżeniach i groźbach. Ekonomiści nazywają rzeczy po imieniu: Waszyngton i Pekin toczą wojnę handlową.

Stwierdzenie, że dla Polski to sytuacja bez znaczenia i nie mamy tu konfliktu interesów z Ameryką, to wielkie nieporozumienie. W końcu to nasz kraj miał być istotną częścią tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli najważniejszej od lat inicjatywy ekonomicznej Państwa Środka. Inicjatywy, która miała pozwolić Chinom nawiązać zupełnie nowe relacje gospodarcze z Bliskim Wschodem i Europą, a także zbliżyć ich do zdobycia pozycji światowego supermocarstwa numer jeden.

Chińskie miliardy na infrastrukturę miały tu płynąć w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Na początku obecnej kadencji całe wycieczki oficjeli z Chin przyjeżdżały do Polski

- mówił pod koniec lipca w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim dr Jacek Bartosiak. Jak podkreślił: - Amerykanie powiedzieli jasno: „nie”. Polska w obozie krajów Zachodu odgrywa określoną rolę. Mówiąc językiem geopolityki, wzmacniamy amerykańską pozycję polityczną i projekcję siły oceanu światowego na wysuniętych rubieżach głębiej w masach lądowych Eurazji.

Symbolicznym przypieczętowaniem stanięcia po stronie Amerykanów w sporze z Chinami było podpisanie przez premiera Mateusza Morawieckiego i wspomnianego już wiceprezydenta Pence'a deklaracji bezpieczeństwa budowania sieci 5G. Był to jeden z głównych celów Waszyngtonu podczas wrześniowej wizyty w naszym kraju. Dlaczego? Bo dokładnie tego samego chcieli Chińczycy, poprzez swojego technologicznego giganta - koncern Huawei.

W przypadku Izraela sprawa jest być może jeszcze oczywistsza. Na stole leży kwestia restytucji bezspadkowego mienia pożydowskiego. Chodzi o głośno komentowany w Polsce Just Act, zwany też ustawą 447. Przyjęty przez amerykański Kongres w kwietniu 2017 roku dokument zakłada m.in. wsparcie przez Stany Zjednoczone w skali międzynarodowej wszelkich działań zmierzających do uregulowania statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach Holocaustu.

Politycy polskiej prawicy (zwłaszcza tej radykalnie nacjonalistycznej) obawiają się, że wsparcie Ameryki dla tego rodzaju inicjatyw zachęci organizacje żydowskie do dochodzenia na drodze sądowej swoich roszczeń m.in. od państwa polskiego. Mimo zapewnień czołowych polityków obozu rządzącego, że takie roszczenia nigdy nie spotkają się z ich akceptacją, właśnie kwestię mienia pożydowskiego nacjonalistyczna Konfederacja wykorzystywała w czasie eurokampanii do osłabienia PiS-u.

Zrozumieć język biznesu

Wreszcie rzecz ostatnia, ale być może najważniejsza ze wszystkich. Rzecz nierozerwalnie związana z prezydenturą Trumpa. Niejasne powiązania jego administracji z Rosją, z możliwą ingerencją Kremla w wybory prezydenckie w 2016 roku na czele. Co prawda prowadzący dochodzenie w sprawie tzw. Russiagate specjalny prokurator Robert Mueller nie był w stanie oskarżyć Trumpa o współpracę z rosyjskimi służbami celem wpłynięcia na wynik wyborów, ale też nie oczyścił Trumpa z podejrzeń.

Gdybyśmy byli pewni, że prezydent Donald Trump nie popełnił przestępstwa, to byśmy to powiedzieli

- stwierdził Mueller, gdy w maju tłumaczył dziennikarzom powody swojej rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Odpowiadając kilka tygodni później na pytania senatorów podczas przesłuchania w Kongresie, poszedł jeszcze dalej. Otwarcie przyznał, że mógłby oskarżyć Trumpa o przestępstwo, gdyby ten zakończył urzędowanie. Dopytywany, czy Trump utrudniał działanie wymiaru sprawiedliwości w sprawie "Russiagate", odparł: - Tak uważam.

A przecież wspomniane śledztwo to niejedyny dowód prorosyjskich sympatii Trumpa. Do historii przejdzie rosyjsko-amerykański szczyt w Helsinkach z lipca 2018 roku. To w fińskiej stolicy Trump, pytany o doniesienia swoich specsłużb na temat ingerencji Kremla w amerykańskie wybory, otwarcie te służby zdezawuował, stając po stronie Władimira Putina.

Prezydent Putin powiedział, że to nie Rosja

- bez krępacji relacjonował Trump. Po czym dodał: - Nie widzę żadnego powodu, by miała być.

Za postawę na szczycie w Helsinkach spadła na Trumpa olbrzymia fala krytyki. Także z jego własnego obozu politycznego. Michael Steele, były przewodniczący Partii Republikańskiej, ocenił, że zachowanie amerykańskiej głowy państwa przypominało sytuację, "kiedy agent stoi koło oficera prowadzącego". Z kolei John Brennan, były dyrektor CIA, stwierdził, że zachowanie Trumpa w Helsinkach jest „niczym innym, jak zdradą. Jak przyznał, "Putin ma go całkowicie w kieszeni".

To wówczas po raz pierwszy zaczęto w Stanach Zjednoczonych otwarcie mówić o impeachmencie Trumpa.

Odkąd Trump objął urząd, prawdopodobieństwo impeachmentu jeszcze nigdy nie było tak wysokie

- tłumaczył wówczas na łamach Gazeta.pl politolog i dyplomata dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, ekspert od polityki amerykańskiej.

Już tylko kwestia rosyjska powinna być dla Polski wystarczającym ostrzeżeniem przed stawianiem w polityce zagranicznej wyłącznie na kartę Trumpa. Do tego dochodzi cały szereg rozbieżnych interesów pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi (w niniejszym artykule opisaliśmy wyłącznie najbardziej medialne przypadki). Wreszcie pozostaje też kwestia specyficznego podejścia Trumpa do polityki, a zwłaszcza do dyplomacji. Trump nie jest politykiem, jest biznesmenem na stanowisku politycznym. I tak też rozmawia z zagranicznymi przywódcami. Coś za coś. Deal za dealem.

Czołowym polskim politykom zajęło trochę czasu zrozumienie tej specyfiki. Tego, że Trump rozmawia językiem biznesu, zysków i strat, zrealizowanych interesów. Niestety, kiedy w końcu i my nauczyliśmy się mówić tym językiem, okazało się, że do zakomunikowania amerykańskiemu prezydentowi mamy jedynie bezwarunkowe posłuszeństwo.