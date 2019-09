Polska wyda gigantyczne pieniądze na obecność wojsk amerykańskich. Nawet 200 mln zł rocznie

tacx 23 minuty temu Oceniono 12 razy 6

Co za k..wa kaczze debile. Skoro mamy płacić nawet za stacjonowanie to jaką cenę musimy zapłacic żeby amerykanin strzelił do Sowieta jak przyjdzie do wojny? De facto płacimy za pisowską propagandę. Grubymi pieniędzmi tylko po to aby duda z kurduplem mogli się pochwalić jaką to oni rewolucję w bezpieczeństwie przeprowadzili. Mdli mnie na sam widok tych debili.