Mateusz Morawiecki zadeklarował, że PiS nie zmieni ustawy aborcyjnej. "Próby polaryzują Polaków"

W rozmowie z "Gościem Niedzielnym" Mateusz Morawiecki był pytany o sprawę zmianę ustawy aborcyjnej i tego, czy powinno zakazać się przerywania ciąży ze względu na nieodwracalne wady płodu. Premier stwierdził, że w ostatnich latach próbowano to zrobić, ale przeprowadzenie zmian "wywołują napięcia". - Zamiast przybliżać nas do celu, jakim jest pełna ochrona życia, polaryzują Polaków - ocenił.

Przypomnijmy - po zapowiedziach PiS, że ustawa aborcyjna zostanie zaostrzona, doszło do masowych protestów. W największym marszu w Warszawie udział brało od 55 do 90 tysięcy osób. Po demonstracjach politycy partii rządzących zaczęli łagodzić swoje wypowiedzi na temat aborcji, co miało być zresztą instrukcją od Jarosława Kaczyńskiego.

Być może ten kompromis nikogo nie satysfakcjonuje, ale nie udało się wypracować lepszego. Chrześcijańska metoda jest tu niezmienna od lat: zło dobrem zwyciężaj

- powiedział Morawiecki. Premier podał przykład Hiszpanii i Irlandii, gdzie jego zdaniem "lewicy udało się rozhuśtać nastroje społeczne wokół tego tematu". - Nie chodzi zatem tylko o to, byśmy przeforsowali rozwiązania prawne, ale byśmy podjęli próbę odmienienia sumień tych ludzi, którzy w kwestii życia nie podzielają naszych wartości - wyjaśnił.

Morawiecki był też pytany o konwencję stambulską, która - zdaniem prawicowych radykałów - "przemyca ideologię gender" i należy ją wypowiedzieć. Premier stwierdził, że jest jednocześnie przeciwko ideologii gender i przeciwko przemocy domowej.

Kiedy można przerwać ciążę?

Na chwilę obecną zasady regulujące przerywanie ciąży reguluje ustawa z 1993 r. Przepisy, które zawiera akt, określane są często mianem kompromisu. W myśl ustawy aborcja może zostać przeprowadzona w trzech przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu),

gdy przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety),

gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodnia).

Większość Polaków przeciwna zakazowi aborcji

Na początku grudnia ubiegłego roku serwis rp.pl zlecił sondaż, w którym uczestników pytano, czy ich zdaniem prawo antyaborcyjne powinno zostać zaostrzone. Wyniki tego krótkiego badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków nie popiera zakazu aborcji.

Zaledwie 12 procent biorących w badaniu osób uważa, iż ustawa antyaborcyjna powinna zostać zaostrzona. 14 procent osób nie ma na ten temat zdania, a 25,8 procent osób uważa, że ustawa powinna zostać w niezmienionej formie. Przeważająca większość opowiada się za złagodzeniem antyaborcyjnego prawa - w ten sposób odpowiedziało 48,1 procent uczestników sondażu.