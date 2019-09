Jan Pietrzak w TVP Info nazwał Klaudię Jachirę "wynajętą zdzirą". Prowadzący nawet nie zareagował

- Ta cała pani Szakira, Dżakira, czy jak jej tam, nie ma nic wspólnego z żadnym kabaretem. To jest jakaś, przepraszam za wyrażenie, nie wiem, czy o tej porze mogę używać adekwatnych słów, to jest jakaś zdzira wynajęta, ta Szakira - mówił w TVP Info o kandydatce KO do Sejmu Klaudii Jachirze satyryk Jan Pietrzak. "Nie wiem jak Pietrzaka, mnie w domu uczyli, żeby zło dobrem zwyciężać" - skomentował szef portalu TVP.info Samuel Pereira.

TVP Info Otwórz galerię (3)