Andrzej Duda od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przemówił podczas sesji zgromadzenia ONZ. Podczas pobytu w Nowym Jorku prezydent udzielił ekskluzywnego wywiadu "Wiadomościom" TVP. Rozmowę przeprowadzał dziennikarz telewizji publicznej Michał Adamczyk.

Andrzej Duda zapytany o procedurę impeachmentu Trumpa. "Taki ciepły człowiek"

Na początku Duda został zapytany o wrażenia z trwającej 35 minut rozmowy, którą odbył z prezydentem USA. - Nie mamy właściwie takich tematów, w których nie mielibyśmy wspólnego stanowiska. Ja bardzo lubię słuchać też opinii pana prezydenta Donalda Trumpa na różne kwestie związane z wielką polityką światową - mówił prezydent. Wtedy dziennikarz TVP zapytał go, czy nie uważa, że pochlebne słowa na jego temat wypowiedziane przez Trumpa ("Dziękuję panu bardzo, Polacy naprawdę mają szczęście") to zwykła kurtuazja, a nie szczerość.

Trump jest rzeczywiście człowiekiem sympatycznym, ja go osobiście bardzo lubię, bo to jest taki człowiek ciepły. No miło mi było, że tak powiedział, oczywiście że jest w tym wiele takiej grzeczności sympatycznej, ale no... miło jest usłyszeć dobre słowo

- wytłumaczył Duda. Chwilę później został też zapytany o procedurę impeachmentu wszczętą wobec Donalda Trumpa, któremu zarzucane jest wywieranie presji na władze Ukrainy ws. jego konkurenta politycznego, Joe Bidena.

- To są wewnątrzamerykańskie sprawy, więc trudno mi je komentować. Na pewno sprawa zostanie w szczegółach zbadana, proszę też pamiętać moment, który mamy, w Stanach zaraz się rozpocznie kampania prezydencka - powiedział polski prezydent.

Prezydent Duda o bazach USA w Polsce

Chwilę później dziennikarz TVP zapytał Dudę, czy budowa baz w Polsce zwyczajnie nie jest na korzyść amerykańskim władzom. - Może to jest czysty biznes, bo sprzedają Polsce swój własny sprzęt, bo Polacy będą budować bazy za polskie pieniądze przecież - dopytywał.

- Panie redaktorze, proszę pamiętać, że każde państwo chce dbać o swoje interesy. W związku z tym jest dla mnie, że pan prezydent Trump dba o interesy Amerykanów - wyjaśniał Duda.

- Ale czy kosztem Polski? - dopytywał dziennikarz TVP.

- To są troszkę inne interesy niż nasze, bo oni są światowym mocarstwem, więc ich interesy są na całym świecie. To, żeby być w Polsce, jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ale jest też w naszym interesie. I tu mamy szczęście, że te dwa interesy stykają się ze sobą - powiedział polski prezydent.

Duda o wypowiedzi Macrona: Co najmniej nieelegancka

Duda podkreślał, że Polska jest bardzo dobrze oceniana na arenie międzynarodowej. - Słyszę właściwie za każdym razem, że: "wow, ale wam idzie w Polsce bardzo dobrze" - mówił.

Podczas rozmowy padło też pytanie o ostre słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w drodze na szczyt klimatyczny powiedział, że Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej w ochronie środowiska. Zwrócił się też do młodych Europejczyków słowami "Jedźcie protestować do Polski!". To ona blokuje unijne działania ws. klimatu.

- Uważam, że była to wypowiedź co najmniej nieelegancka. My przeprowadziliśmy konferencję COP24 w zeszłym roku w grudniu w Katowicach. Ta wielka, światowa konferencja klimatyczna zakończyła się sukcesem - przekonywał Duda, dodając, że w Katowicach podpisano dokument dotyczący tego, jak należy wdrażać porozumienia paryskie. - To był i jest nasz wielki sukces właśnie na drodze ochrony klimatu. (...) Uważam, że powinniśmy realizować cele rozwojowe i ochrony klimatu, ale w taki sposób, żeby to nie zaszkodziło obywatelom - dodał.

- Ale dlaczego Macron powiedział takie słowa? - dopytywał dziennikarz TVP.

- Nie wiem dlaczego, no mówię... - odparł Duda.

Michał Adamczyk przypomniał wówczas, że "Polska zablokowała zapisy neutralności klimatycznej, które kraje Unii Europejskiej miałyby osiągnąć do 2050 roku". - Być może to było jedną z przyczyn? - pytał.

- No dobrze, dlatego że... chcemy, żeby wszystko zostało dokładnie sprawdzone, zbadane, żeby było wiadomo jakie będą koszta i jakie rekompensaty trzeba przygotowywać dla tych, którzy potencjalnie mogą zostać poszkodowani. Nie będziemy podejmować żadnych decyzji w ciemno, zwłaszcza takich, które mogą zaszkodzić ludziom - uciął prezydent.