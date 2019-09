Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. Banasia. "Nie ma świętych krów, sprawa musi być wyjaśniona"

zzz098 godzinę temu Oceniono 46 razy 36

Z Interii: To, że Marian Banaś od wielu lat jest płatnikiem VAT, nawet jeśli tego nie zgłosił, jest oczywiste. Wynajem jego kamienicy nie był i nie jest wynajmem na cele mieszkaniowe, tylko na cele działalności "hotelarskiej", więc nie może być mowy o przedmiotowym zwolnieniu z VAT. Najniższe stawki za wynajem takiej wielkości kamienicy w Krakowie to ok. 15 - 20 tys. miesięcznie, do tego wynajem mieszkania 70 m2 przy samej Wiśle z widokiem na Wawel, to co najmniej 3 - 4 tys. miesięcznie. Policzmy tylko 15 + 3 = 18 tys./miesiąc, czyli 12 x 18 = 216 tys. rocznie. W tym ponad 40 tys. VAT. To są minimalne wyliczenia. Przy tej skali działalności nie ma mowy o zwolnieniu podmiotowym z VAT. Od 2006 uzbierało się co najmniej 520 tys. samego VAT do zapłaty. Plus sankcje i odsetki... Wygląda na to, że pancerny Marian, to typowy przedstawiciel mafii vatowskiej. Na dodatek w czasie całego tego procederu na stanowiskach szefa Krajowej Administracji Skarbowej, potem Ministra Finansów a teraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przy okazji ciekawe czy skoro Banaś utrzymuje, że kamienicę dostał w formie darowizny, to czy zapłacił od niej podatek dochodowy, tak jak i podatek dochodowy od całego okresu najmu kamienicy i mieszkania...