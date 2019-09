Marian Banaś w piątek odchodzi na urlop. Małgorzata Motylow pokieruje NIK w jego zastępstwie

Dopóki Marian Banaś nie wróci z urlopu, na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli zastąpi go Małgorzata Motylow - podaje RMF FM. Dotychczas pracowała ona na stanowisku radcy prawnego Mariana Banasia. Motylow zatrudniona jest Izbie od 17 lat - zaczynała w chwili, gdy NIK-owi szefował Janusz Wojciechowski, który obecnie jest polskim kandydatem na unijnego komisarza.

Małgorzata Motylow zastąpi Mariana Banasia na czas jego urlopu

Marian Banaś ma odejść na przymusowy, bezpłatny urlop w najbliższy piątek 27 września. Wcześniej - jak udało się ustalić reporterowi RMF Mariuszowi Piekarskiemu - zamierza wymienić skład swojego zespołu. Jego zastępczyni Małgorzata Motylow jest jedynym z trzech kandydatów na wiceprezesów NIK, który ma pozostać w zespole.

Z informacji RMF wynika, że Banaś chce odwołać pozostałą część swojego zespołu i opóźnił przejście na urlop do piątku, by w czwartek sejmowa komisja państwowa mogła zaopiniować wymianę kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli. Według RMF FM "plan Banasia" polega na tym, by Prawo i Sprawiedliwość nie straciło kontroli nad instytucją. Jak wynika z ustawy o NIK, "prezesa Najwyższej Izby Kontroli w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów".

Kamienica prezesa NIK i materiał "Superwizjera" TVN

W sobotnim reportażu "Superwizjera" TVN ujawniono, że kamienica szefa NIK miała być wynajmowana ludziom powiązanym z krakowskim półświatkiem i służyć jako "hostel na godziny". Z ustaleń dziennikarzy wynikało też, że Banaś nie umieścił nieruchomości w swoim zeznaniu majątkowym. Szef NIK zaprzeczył zarzutom, ale jednocześnie zapowiedział, że weźmie bezpłatny urlop do czasu wyjaśnienia sprawy. Podkreślił, że nie jest już właścicielem kamienicy na krakowskim Podgórzu. Zapewnił, że nieruchomość na nabył wcześniej zgodnie z prawem, od żołnierza Armii Krajowej poznanego w okresie pierwszej "Solidarności".