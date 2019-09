Krzysztof Kwiatkowski nie chce być porównywany do Banasia. "Nie byłem na 'ty' z łysym sutenerem"

vito14 20 minut temu Oceniono 5 razy 5

Chichotem, smutnym chichotem jest to, że PiS-owski prokurator zarzucił Kwiatkowskiemu, że ten niby dokonał nadużycia podczas konkursu na stanowisko, które to konkursy na stanowiska kierownicze sam PiS zlikwidował aby wsadzać tam swoich własnych miernych, biernych ale wiernych. Nowakowi zarzucali, że nie wpisał zegarka do oświadczenia. Gwawłowkiemu zarzucili sutenerstwo bo w jego mieszkaniu pani która je wynajmowała po cichaczu przyjmowała panów. Tu mamy gościa który zatrudnia bez żadnych konkursów, nie wpisuje majątku do oświadczenia i zaniża wartość wynajmu jak i świadomie zarządza hotelem na godziny - i dla PiS to nic nie znaczy.