Tłumaczka Donalda Tuska nie może być przesłuchana przez prokuratora. "Sąd podzielił moje stanowisko"

munaciello godzinę temu Oceniono 16 razy 10

Tak, tak, bo spiskowali:

Wołodia, rozpyl mgłę, a wtedy Jarek, po telefonie Lecha z pytaniem o instrukcje, na pewno każe mu lądować, doprowadzając do katastrofy samolotu, a później będzie próbował zagłuszyć własne sumienie, kłamiąc, oskarżając niewinnych ludzi, dzieląc i skłócając Polaków, i za wszystko to trafi do piekła.