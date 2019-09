Rzecznik prezydenta: Wiemy co robić, nie potrzebujemy pouczania. Macron powinien zająć się Francją

- Wiemy co robić, nie potrzebujemy pouczania. Prezydent Macron powinien zająć się sprawami własnej polityki wewnętrznej, a mniej interesować się tym, co dzieje się w Polsce - mówił w Polskim Radio 24 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. To jego komentarz do krytycznych ocen Polski przedstawionych przez prezydenta Francji.

