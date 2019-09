Wybory parlamentarne 2019. Paweł Poncyliusz krytykuje dawnych kolegów z PiS, za "wysoki poziom propagandy"

11lech przedwczoraj Oceniono 13 razy 3

Dlaczego pis ma niby najlepszą kampanię? Bo od dawana zawłaszczył media narodowe – które powinny być bezstronne , a stały się jego tubą propagandową. W razie wygranej pisu aneksja pozostałych wolnych to będzie masowe zjawisko pod tak zwaną repolonizacją i dekoncentracją mediów. Każdy pretekst jest dobry by uciszyć wolne słowo. Jak niezależne media są ważne – pokazują ostatnie ujawnione afery z Morawieckim, Kuchcińskim, Ziobrą i Banasiem. Dlatego jest zrozumiałe dlaczego Kaczyński chce je wyeliminować. Oto przykład, jak Superstacja przechodzi w ręce PiS. Zapytanie. Czym szantażuje lub co w zamian Kaczyński obiecuje Solorzowi? Dowodem są zmiany w zakupionej przez Polsat Superstacji. Z ramówki znika wiele programów publicystycznych. Nadzór nad stacją obejmuje zaś dyrektor, który jeszcze do niedawna był szefem pisowskiego TVP Info. W czerwcu z anteny zniknęła Eliza Michalik. Odeszła sama, nie akceptując zmian, jakie dokonują się w stacji gdy zlikwidowano jej program „Nie ma żartów”. W lipcu wyrzucono program Kuby Wątłego. A wkrótce i on sam pożegnał się z telewizją, mówiąc o politycznych powodach rozstania. Rozwiązano umowę z Tadeuszem Drozdą. Zniknął "Salon polityczny" prowadzony przez Sylwię Madejską oraz Tomasza Grzelewskiego. Znikają "Debaty..." prowadzone przez Grzegorza Łagunę, "Czyż nie...?" Marka Czyża, "Rozmowy dnia", które na zmianę prowadzili Żakowski i Czyż oraz "Bez ograniczeń", którego prowadzącymi byli m.in. Adam Feder i Jacek Zimnik oraz Beata Tadla i Jarosław Kulczycki. To kontynuacja zmian, jakie zaczęły się w Superstacji oraz w Polsacie, gdy wiosną 2018 r. dyrektorem działu informacji i publicystyki Polsatu została prawicowa Dorota Gawryluk – prywatnie dobra koleżanka obecnej żony Jacka Kurskiego. Roszady w ramówce to nie koniec. Dyrektorem programowym Superstacji pozostaje Grzegorz Jankowski - obecnie prowadzący w Polskim Radiu 24, czyli pisowskiego nadawcy. Wicedyrektorem w Superstacji został Grzegorz Adamczyk, do lipca 2016 r., a więc pod rządami PiS, dyrektor TVP Info - wrócił do Polsatu jako producent programów Doroty Gawryluk. Trudno spodziewać się czegoś dobrego gdy za ramówkę bierze się Grzegorz Adamczyk, który "czyścił" TVP z dziennikarzy za „dobrej zmiany”. Przyszedł moment, w którym PiS nie jest pewien swojej wygranej w jesiennej elekcji i w związku z tym, tam gdzie w mediach może, gdzie sięgają jego wpływy - wycina wszystko i wszystkich, którzy, bez względu na skalę, zagrażają jego pozycji" – tak zdiagnozował sytuację w Superstacji Kuba Wątły. Czyli widzimy co czeka pozostałe wolne jeszcze media po ewentualnym zwycięstwie pisu. Oto jedna z przyczyn ich pseudo sukcesu w dotychczas prowadzonej kampanii wyborczej.