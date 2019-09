RMF FM o "planie Mariana Banasia". Przed jego urlopem mają zostać wybrani wiceprezesi NIK-u

maaac przedwczoraj Oceniono 12 razy 12

Aż drżę z niepewności co egzotycznego będą mieli te osoby na sumieniu. Gwałt, o! O gwałt nikt z PiSu jeszcze nie był oskarżany. Najwyższy czas by powołali jakiegoś gwałciciela. Złodzieje byli, kłamcy byli, oszuści byli. Teraz sutener. Nawet zabójcę mieli. Oszustwa to "norma" w polityce choć nie wszędzie jednakowa.

Ma ktoś pomysł co może jeszcze mieć na sumieniu nominat PiSu?