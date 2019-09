Małopolska kurator oświaty atakuje Gretę Thunberg. Zmianę klimatu nazywa "wymyślonym problemem"

andrzej.wald pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

W polskiej szkole ta małopolska kurator zapewne szybko by tą Gretę Thunberg spacyfikowała. Jakby uczyła się na 2 albo 3 zmiany to odechciałoby się "gó...arze" wymyślania problemów.:-) Ta małopolska kuratora ma szansę stać się pupilką Prezesa. Toż po wyborach Prezes może zrobić ją ministrem edukacji narodowej. Jak ta Barbara Nowak wymyśli dzieciom programy edukacji to nie tylko cała Europa będzie mówić o protestach dzieci w Polsce ale i świat.. Kto wie po jakich to krajach Barbarze Nowak polski podatnik zafunduje wtedy tournee by mogła dzielić się "dobrymi wzorcami". Jeżeli ktoś pyta gdzie to już śpieszę z odpowiedzią. A o Białorusi, Korei Północnej albo Rosji słyszeli?:-) Nie wiem czy Putin się z nią spotka ale Łukaszenka zapewne.:-) Ja sobie tak myślę, że ta pani w ogóle dzieci, które myślą samodzielnie to nie lubi. W sumie racja same z dziećmi kłopoty, bo tylko przeszkadzają. Idealna szkoła byłaby wtedy, gdyby byli w niej tylko kuratorzy oraz nauczyciele. No i oczywiście ma się rozumieć katecheci.:-)