Kiedy prezydent USA przyjedzie do Polski? Duda nie wie, ale twierdzi, że Trump "bardzo chce przyjechać"

Andrzej Duda poleciał do USA, by wziąć udział w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Polski prezydent oprócz tego spotkał się z Donaldem Trumpem, min. po to, by podpisać wspólną deklarację dotyczącą pogłębiania współpracy obronnej. W czasie spotkania z prasą, padło pytanie o termin wizyty prezydenta USA w Polsce.

Kiedy Trump przyjedzie do Polski? Duda: Mówił mi, że bardzo chce przyjechać

Donald Trump miał się zjawić na oficjalnych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale swój przyjazd odwołał - oficjalnie z powodu huraganu Dorian. Teraz, kiedy Andrzej Duda spotkał się z prasą w Nowym Jorku, nie był w stanie podać nowego terminy przyjazdy przywódcy USA do Polski, ale zapewnił:

Pan Prezydent Trump i wczoraj publicznie, i w rozmowie ze mną mówił, że bardzo chce przyjechać do Polski i ma nadzieję, że stanie się to w najbliższym czasie. Szczegółowy termin nie został wskazany.

Dodał:

Podejrzewam, choć są to moje domysły, że w związku z załatwianiem różnych spraw w Europie, mógłby przyjechać także do Polski.

Andrzej Duda w Nowym Jorku spotkał się także z prezydentami Estonii, Kazachstanu, a także Ukrainy i Brazylii. Tego ostatniego zaprosił do wizyty w naszym kraju - liczy bowiem na nawiązanie handlowej współpracy.

