Janikowo. Policja złapała na gorącym uczynku mężczyznę z nożem. Niszczył plakaty opozycji. "To krewny ważnego działacza PiS"

kmosb pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Mnie plakaty,banery polityków nie interesują robią tylko bałagan na miastach. Mnie tylko interesuje to jaki polityk jest i co sobą przedstawia w różnych mediach. Pomysły , program , aktywność w społeczeństwie to jest najważniejsze a nie wizerunek na płocie.