Prezes NIK nie potrzebował pomocy Elżbiety Witek. Udzielił urlopu sobie sam

Prezes NIK nie musiał występować do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o udzielenie urlopu, jak wcześniej zapowiadał. Jak informuje RMF FM, Marian Banaś sam udzielił sobie bezpłatnego urlopu. To pokłosie reportażu "Superwizjera" TVN, w którym ujawniono, że prezes NIK jest (on sam utrzymuje, że był) właścicielem kamienicy, w której wynajmuje się gościom pokoje na godziny. Banaś nie wspomniał o tym w oświadczeniu majątkowym.

Marian Banaś- Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię (4)