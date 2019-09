Pokoje na godziny w domu po oficerze AK. Wszystko, co wiemy o krakowskiej kamienicy Mariana Banasia

Po materiale wyemitowanym w magazynie śledczym "Superwizjer" TVN 24, dotyczącym kamienicy Mariana Banasia, w sprawie nieruchomości wciąż jest wiele wątpliwości. Przypomnijmy, według autorów reportażu kamienica miała być wynajmowana osobom powiązanym z krakowskim półświatkiem i służyć jako "hotel na godziny". Reporter Bertold Kittel w trakcie pracy nad materiałem w przybytku, natknął się na jednego z braci K., to, jak podano w programie, "znani w Krakowie przestępcy". Mężczyźni brali udział w 2005 r. w krwawych porachunkach, w których ranny został policjant. Od nazwiska K. pochodzi nazwa hotelu, którym zarządza Dawid O. Jak podaje OKO.press, Janusz K. (jeden z braci), jest ojczymem Dawida O.

Kamienica Mariana Banasia. Co o niej wiemy?

Jak w ogóle 400-metrowa trafiła do Mariana Banasia? - 30 lat temu poznałem oficera AK, człowieka, który był samotny, z którym się zaprzyjaźniłem jeszcze w latach "Solidarności". Po wielu latach, w 2007 roku przekazał mi swoją starą rodzinną kamienicę, którą ja wyremontowałem - tłumaczył w poniedziałek w TVP szef NIK.

Znajduje to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Wynika z niej, że w 2001 r. Banaś uzyskał prawo dożywocia na rzecz oficera Kedywu Henryka Stachowskiego. Umowa zobowiązywała polityka, by przyjąć go jako domownika, zapewnić wyżywienie i ubrania, opiekować się nim i sfinansować pogrzeb. W 2007 r. kombatant zmarł. Z ustaleń OKO.press wynika, że w kamienicy od 2006 r. działał pensjonat. Na początku prowadziła go spółka PI Investment (teraz Open Qualis), której głównym udziałowcem był Jakub Banaś - syn obecnego szefa NIK.

W chwili, gdy powstawał materiał "Superwizjera" interes z pokojami na godziny prowadził tam wspomniany Dawid O. Tak o nim mówił Marian Banaś: - Zawarłem umowę przedwstępną na okoliczność sprzedaży tego domu pierwszemu najemcy, młodemu człowiekowi, który miał wziąć kredyt. Mężczyzna prowadził działalność, nie dostał jednak pożyczki i wycofał się z chęci kupna. Musiałem podjąć kolejne kroki, aby sfinalizować zbycie kamienicy.

Marian Banaś: Bohater reportażu TVN nie jest żadnym moim dobrym znajomym

Szef NIK przyznał też, że wiedział, jakiego rodzaju przedsięwzięcie jest tam prowadzone. Przyznał też, że obwieszony złotem bohater reportażu TVN "być może" do niego dzwonił. - Ale ja rozmowy żadnej nie podjąłem - powiedział polityk. Chodzi tutaj o fragment materiału, którym postawny mężczyzna, liczący pieniądze w recepcji hotelu mówi: "zadzwonię do Banasia", a następnie nawiązuje połączenie.

Najprawdopodobniej mężczyzną z sygnetami jest Janusz K. Banaś nie wypiera się, że go zna, zapewnia jedynie, że nie są bliskimi znajomymi. - Bohater reportażu TVN nie jest żadnym moim dobrym znajomym. Nie utrzymuję żadnych bliższych kontaktów z tym środowiskiem. To ojciec człowieka, który wynajął mój dom pod działalność hotelową. Poznałem go, gdy zawarłem już umowę z jego synem. Nie mam z nim nic wspólnego. Jego braci nie znam i nigdy ich nie widziałem. Pokazywanie ich w kontekście mojej kamienicy jest absolutnym nadużyciem i bezprawnym działaniem - tłumaczył w TVP Banaś.

Mógł zarabiać na najmie dużo więcej?

Pytania rodzi też niewysoka kwota z najmu kamienicy. Z tej nieruchomości oraz dwóch mieszkań (71 mkw. i 40 mkw.) szef NIK miał wyciągać rocznie 65,7 tys. zł, czyli niecałe 5,5 tys. zł miesięcznie. Ze słów ekspertów, z którymi rozmawiała "Gazeta Wyborczej", wynika, że w Krakowie rynkowa cena wynajmu takiej kamienicy, w takim miejscu, mogłaby być nawet trzykrotnie wyższa. Banaś tłumaczył to tak: - Ta niższa cena wzięła się stąd, że ta kamienica miała być kupiona na podstawie umowy przedwstępnej, i w finale później przy rozliczeniu, ta cena miała być wyrównana.

Do sfinalizowania umowy, o której mówi szef NIK, nie doszło, bo O. miał nie dostać kredytu i wycofał się z zakupu. Umowa przedwstępna O. została podpisana w 2015 r. Również w oświadczeniu majątkowym za 2016 r. Banaś pisał, że kamienica została sprzedana na podstawie umowy przedwstępnej. Rozliczenie końcowe miało nastąpić w 2017 r., ale oświadczenie za ten rok nie pojawiło się na stronie Ministerstwa Finansów.

Hipoteka

W 2016 r. kamienica została objęta hipoteką na ok. 2,5 mln zł. Stanowiło to zabezpieczenie kredytu, który Bank Ochrony Środowiska udzielił firmie Open Qualis, której głównym udziałowcem był Jakub Banaś. To zobowiązanie nie pojawiło się w oświadczeniu majątkowym. Tak to tłumaczył szef NIK: - Ja chciałem pomóc i dałem mu hipotekę na moją kamienicę, ale to była hipoteka rzeczowa, nie zobowiązanie pieniężne. On regularnie spłacał kredyt, więc ja nie miałem obowiązku, żebym akurat to wykazywał w oświadczeniu majątkowym. Zresztą na mój wniosek CBA prowadzi postępowanie kontrolne.

Banaś zapewnia, że kamienicę sprzedał miesiąc temu. W księdze wieczystej wciąż figuruje jako właściciel.