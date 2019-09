Macierewicz wciąż marzy o władzy, ale stracił już swój czar. Na wiecu usłyszał, że "piekło się o niego upomni"

Choć fizycznie jest w świetnej formie, to jako polityk Antoni Macierewicz jest cieniem siebie sprzed kilku lat. Jeździ służbową limuzyną i ma skromną ochronę, ale o większej eskorcie musi zapomnieć.

REKLAMA

Macierewicz chce władzy, a nie honorów

To, co pozostało, to duże ambicje. - Macierewicz może nie być zainteresowany żadną honorową funkcją, ale tylko realną władzą, jaką miał w MON. Antoni oczywiście wciąż marzy o funkcjach, których nikt mu teraz nie da: MON, MSW albo marszałka Sejmu - mówi polityk PiS.

Fotel szeregowego - choć to oczywiście zaszczytna funkcja - posła to dla niego brzmi jak upokorzenie. Zwłaszcza, że Podkomisja Smoleńska, którą wciąż kieruje, przejdzie do historii krótko po wyborach. Rok 2020 będzie ostatnim dla Podkomisji? - Pewnie tak, bo dłużej już nie będzie sensu, by istniała - mówi nasz rozmówca z szeregów PiS.

Póki co Macierewicz jest w roli lidera listy PiS w Piotrkowie Trybunalskim. Ale kursuje wciąż do Warszawy. Wspiera swojego przyjaciela i druha w polityce: Piotra Naimskiego, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej. Naimski jest "szychą" w rządzie, ale jest też niedzisiejszy. Jeździ 30-letnim mercedesem, a mówca z niego akademicki, a nie wiecowy.

Spotkania Naimskiego z wyborcami uświetnia właśnie Macierewicz. Po co? Bo Naimski, choć jest dość wysoko - nr 4. - na warszawskiej liście PiS, to może mandatu nie zdobyć. Ryzyko, że przeskoczą go młode wilczki z niższych pozycji jest bardzo duże. Kluczem do wywalczenia mandatu jest pozyskanie najtwardszego elektoratu, a do tego Macierewicz jest najlepszy.

"Piekło się o pana upomni"

Naimski i Macierewicz występują więc w kampanii w duecie. Szef Podkomisji poleciał z nim nawet za Ocean, bo głosy z zagranicy dolicza się do puli w Warszawie. Macierewicz, choć ma grono wyznawców, to stopniowo traci jednak swój magnetyzm. Na świeżym spotkaniu z Polonią w Kanadzie (w mieście Mississauga), jeden z uczestników na serio pytał Macierewicza, czy leczy się z zburzeń urojeniowych. - Nie leczę się i nigdy się nie leczyłem - odparowywał były szef MON.

A inny uczestnik na tym samym spotkaniu z Macierewiczem i Naimskim 8 września wprost wypalił: - Czy zgodzi się pan, że szczucie jednej połowy Polski na drugą kłamliwymi argumentami o potworną bratobójczą zbrodnię jest pomysłem szatana? Mam na myśli Smoleńsk i ranę, która pan drąży od lat w ciele narodu, dla korzyści politycznej, bredząc, że pan szuka prawdy. Piekło się o pana upomni.

Wcześniej takie incydenty się nie zdarzały.

Macierewicz wspiera odwiecznego druha

Warszawski Rembertów. Na spotkanie z Naimskim i Macierewiczem przychodzi 30-40 osób. Naimski klepie partyjny przekaz, aż po godzinie przyjeżdża Macierewicz, który sam też miał wcześniej spotkanie z wyborcami i gnał na obrzeża stolicy. Akurat przysiadł się do mnie. - Udało się przyjechać bez problemów? - Bez większych - żartujemy, pamiętając o karambolu wówczas jeszcze szefa MON, gdy pędził z Torunia do Warszawy. Potem przejmuje inicjatywę i ze sceny wspiera Naimskiego.

Ale o katastrofie smoleńskiej nie zaczyna mówić sam z siebie. Dopiero pytanie z sali wywołuje ten temat.

Na tym polu Macierewicz jest bardzo ostrożny. - Wszystkie podstawowe elementy przebiegu wydarzeń, jeżeli chodzi o katastrofę, zostały tam sformułowane - mówi o swoim "raporcie technicznym" sprzed roku.

Ale dodaje asekuracyjnie: - A teraz czekamy na weryfikację tego. Czekamy na weryfikację, która została zamówiona, bo podpisaliśmy umowę z najlepszą światową firmą, która się tym zajmuje, [czyli] National Institute for Aviation Research z uniwersytetu stanowego w Wichita w Kansas.

Stwierdzenie o "weryfikacji" dotychczasowych wniosków brzmi zaskakująco. Bo przecież ponad rok temu członkowie Podkomisji - bez żadnego znaku zapytania - pokazywali nawet, gdzie w Tu-154M miały być umieszczone ładunki wybuchowe.

Macierewicz weryfikuje własną wersję

Jak podkreślał, NIAR przygotowuje po rekonstrukcji samolotu Tu-154M "symulacje pokazującą i sprawdzającą, czy teza MAK-Millera [takiej nazwy używa - red.] co do tego, co się stało z samolotem po uderzeniu w ziemię, jest prawdziwa". Ale ciekawiej jest dalej: - Czy też jest prawdziwa nasza teza, że samolot utracił skrzydło na skutek eksplozji, a później nastąpiła eksplozja w lewym baku, centropłacie, i to doprowadziło do katastrofy i do śmierci wszystkich - podkreślał. Słowem: Macierewicz chce weryfikować własne ustalenia, które wcześniej opisywał jako pewnik.

- Zostaną zrobione po prostu symulacje - dodawał. Jak zapewniał, do końca tego roku mają one zostać wykonane. - I wtedy zostanie napisany ostateczny raport, który oczywiście oprócz tego będzie zawierał także to, co jest już gotowe - także analizę, jak doszło do tego wszystkiego, zaczynając od wybrania tej, a nie innej firmy do remontu samolotu. A to było zrobione w ten sposób, że tylko jedna firma mogła otrzymać to i było to sterowane od początku do końca. I jest [to] rzeczywiście wstrząsającą historią.

- Myślę, że Wichita dotrzyma swojego terminu końca tego roku. W związku z tym albo końcem roku, albo na początku przyszłego będzie raport końcowy - zapewniał.

"Wtedy do tego [Smoleńska] wrócimy"

Słowem: przed wyborami nic nowego z życia Podkomisji ma nie wypłynąć. W czasie kampanii Macierewicz wręcz nabiera dystansu do kategorycznych stwierdzeń własnego "raportu technicznego", który stawiał sprawę jasno: katastrofę spowodowały eksplozje. A teraz mówi, że "czekamy na weryfikację" ustaleń komisji Millera, jak i zupełnie innych wniosków własnego "raportu technicznego".

Na spotkaniu w Kanadzie też o tym zapewnił, uciekając od tematu: - Będzie raport końcowy - w tym roku albo na początku przyszłego. Wtedy tę sprawę szczegółowo [opiszemy], jak wyglądała kwestia poniesienia śmierci przez załogę i wszystkich będzie miał pan tam popisana. Wtedy do tego wrócimy.

Czyli: do Smoleńska wróci po wyborach, a póki co zepchnął temat na drugi plan.

Teraz największym zagrożeniem jest...demografia

Macierewicz odnajduje się na innych polach. Na regionalnej konwencji PiS w Piotrkowie Trybunalskim w swoim przemówieniu słowem nie wspomniał o katastrofie. Z ikrą mówił za to o rolnictwie, hodowli tuczników, energetyce, o małżeństwie i militariach. O Smoleńsku - nic.

W felietonach na antenie Radia Maryja jedynie prześlizguje się po - jak mówi - "tragedii smoleńskiej", choć dostał doskonałe paliwo: wyrok - nieprawomocny - na Tomasza Arabskiego (jednego z najbliższych współpracowników Donalda Tuska) za sprawę organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. Skupia się za to przestrzeganiem przed "tęczowym sztandarem", na wartościach chrześcijańskich i Kościele i ryzyku likwidacją 500 plus przez opozycję.

- Cały czas jest jednym z ulubieńców o. Tadeusza Rydzyka - mówi osoba bliska toruńskiej rozgłośni.

Polityk PiS potwierdza: - Zawsze był w Radiu Maryja i wciąż jest tam szanowany, tym bardziej, że należy do starej gwardii polityków, którzy już w latach 90. otaczali o. Rydzyka. Toruń nie ma już takiej pozycji, jak kiedyś.