Andrzej Duda odpowiada Emmanuelowi Macronowi: To było nieuczciwe, wręcz bezczelne

- Jest mi przykro słuchać takich wypowiedzi. To jest coś, co powszechnie w polityce międzynarodowej jest odbierane jako nieuczciwe, czy wręcz bezczelne - powiedział Andrzej Duda.

Duda: Gdyby nie Polska, w ogóle nie byłoby porozumienia klimatycznego

Andrzej Duda podkreślił, że gdyby nie prowadzony przez Polskę w grudniu szczyt COP24 w Katowicach, "porozumienie paryskie nie znalazłoby możliwości wdrożenia".

- Zostało wypracowane przez nas właśnie, w drodze spokojnego dialogu, ze wszystkimi naszymi partnerami, pracą ministra Michała Kurtykę. Efektem jego spokojnej, koncyliacyjnej pracy było to, że to porozumienie zostało wtedy osiągnięte - powiedział prezydent, cytowany przez TVP Info.

Zaznaczył, że jednym z elementów katowickiego szczytu "była deklaracja Just Transition, czyli o sprawiedliwej transformacji, żeby to dzieło naprawy klimatu, także poprzez dekarbonizację, realizowane było w taki sposób, żeby nie godzić w interesy człowieka, żeby to realizować w tempie odpowiednim dla danych społeczeństw, z uwagi na ich sytuację, uwarunkowania".

Dodał też, że troska o poprawę klimatu jest czymś oczywistym. Zasugerował jednak, że sposób, który obrał prezydent Macron, nie jest najlepszym z możliwych: - Wszyscy chcemy, żeby powietrze było czyste, żeby zachować środowisko dla przyszłych pokoleń. Rzecz tylko polega na tym, żeby to się odbyło jak najmniejszym kosztem dla społeczeństw. Trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny. Drogą do tego są tylko spokojne negocjacje - podsumował Duda.

Szymański: Polska uczy się na francuskich błędach

Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański wypowiedział się w podobnym tonie:

- Polska oczekuje jasnych zasad podziału obciążeń oraz zasad kompensacji dla najbardziej narażonych grup społecznych, branż gospodarki i regionów - powiedział Polskiej Agencji Prasowej (cyt. za wPolityce.pl). - Uczymy się na poniekąd francuskich błędach, które za sprawą decyzji dotyczących cen energii doprowadziły do niedawnych zamieszek społecznych (żółte kamizelki - PAP) w całej Francji na niespotykaną skalę.

Szynkowski vel Sęk: niech nas nie poucza

Prezydentowi Macronowi odpowiedział również inny sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych: - Mam nadzieję, że prezydent Macron ma świadomość tego, jak wiele Polska wykonała już w zakresie starań w kwestii redukcji CO2 i zarówno w tym obszarze, jak i innych będzie unikał tego rodzaju pouczanek, które w jego przypadku stają się już męczące - skomentował dla PAP (cyt. za TVP Info).

Macron: Gdyby nie Polska, Unia miałaby neutralność klimatyczną

Prezydent Francji w drodze na poniedziałkowy szczyt klimatyczny powiedział dziennikarzom "Le Parisien", że "to Polska wszystko blokuje". Chodziło rzecz jasna o głosowanie z czerwca, gdy przegłosowanie zapisów dotyczących neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne miałyby osiągnąć do 2050 roku, uniemożliwiły Polska, Węgry, Czechy i Estonia.

- Niech młodzi ludzie protestujący w Europie pojadą manifestować do Polski i pomogą mi przekonać tych, których ja nie mogę - powiedział prezydent Francji.

Kownacki: Gdyby nie Polska, Francuzi nie umieliby jeść widelcem

Zgrzytów we wzajemnych stosunkach Polski i Francji było w ostatnim czasie kilka: z pewnością spór o caracale odbił się na tych relacjach i był wielkim rozczarowaniem dla francuskiego rządu. Nie pomogła również osławiona wypowiedź Bartosza Kownackiego z 2016 r.: - To są ludzie, którzy uczyli się jeść od nas widelcem parę wieków temu. Więc być może w taki sposób się teraz zachowują - miał powiedzieć ówczesny wiceszef MON. Odniósł się w ten sposób do decyzji, że polskie delegacje zaproszone na targi Euronaval 2016 w Paryżu nie zostaną uznane za oficjalne.