Wizyta Andrzeja Dudy w USA. Reklama domu pogrzebowego na ulotce powitalnej. "To trudno komentować"

W ramach wizyty w USA Andrzej Duda w poniedziałek odwiedził m.in. New Britain w Connecticut, gdzie spotkał się z Polonią. W trakcie pobytu para prezydencka uczestniczyła w mszy w kościele Świętego Krzyża. Okazuje się, że powitalną ulotkę z tej okazji sponsorował dom pogrzebowy - tak przynajmniej wynika z loga zamieszczonego na broszurce.

Wizyta Andrzeja Dudy w USA i ulotka z reklamą domu pogrzebowego

"Witamy pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę, panią Agatę Kornhauser-Dudę, w kościele Świętego Krzyża, New Britain, Connecticut" - czytamy na ulotce. Nad powitalną formułką znajduje się zdjęcie pary prezydenckiej, a niżej widać logo przedsiębiorstwa Duksa "Family Funeral Homes". Zdjęcie na Facebooku zamieścił konsul honorowy RP w Connecticut Dariusz Barcikowski, a po nim na Twitterze opublikował je dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

"Zakład pogrzebowy sponsorem ulotki powitalnej pary prezydenckiej. Od dwóch dni zachodzę w głowę, że ktoś wpadł na taki pomysł i na to pozwolił. A konsul honorowy RP w Connecticut pokazuje to jeszcze w internecie" - napisał dziennikarz.

"Kwestia dobrego smaku"

Do wpisu odniósł się Janusz Sibora, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego. "To nawet trudno komentować. Jest coś takiego jak kwestia dobrego smaku, tego co wypada, a co nie wypada. Jak widać zwyczajne podręczniki dobrego wychowania trafiły do lamusa. Przeczytałem o tym z zażenowaniem. Pieczę nad tym powinny sprawować służby prezydenta" - napisał ekspert.

Czy twórcy ulotek kontaktowali się w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta? Zapytaliśmy o to Błażeja Spychalskiego. - Jestem przekonany, że nie było to w żaden sposób z nami konsultowane - mówi rzecznik prezydenta.