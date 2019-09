Marian Banaś w Trójce: Ten pan zadzwonił, ale nie podjąłem rozmowy. Byłem bardzo zajęty

dk2017 godzinę temu Oceniono 36 razy 36

Kłamie, skąd by ta osoba miała telefon Banasia.

Wszyscy wiedzieli, a Banaś nie, to znaczy nie orientuje się w sytuacji, nie zna się, jest nierozgarnięty.

No to taka osoba nie może rządzić. Jest za głupia.