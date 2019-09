Jacek Sasin o wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych: Wydarzenie epokowe

Wicepremier Jacek Sasin skomentował wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent jest w Nowym Jorku od poniedziałku. Podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem doszło do podpisania deklaracji o pogłębianiu współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tematem rozmów było też zniesienie wiz do USA. Wizyta Dudy będzie kontynuowana we wtorek - prezydent ma przemówić podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a później wraz z ma zjawić się na przyjęciu wydawaną przez Donalda Trumpa.

Sasin o wizycie Dudy w USA: Epokowa

Jacek Sasin stwierdził, że wizyta prezydenta Andrzeja Dudy dokonuje "absolutnego przełomu" w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi i jest wydarzeniem wręcz epokowym.

Ta wizyta prezydenta Dudy jest absolutnie, powiem to bez przesady, epokową wizytą, bo ona dokonuje absolutnego przełomu jeżeli chodzi o obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce. To już nie deklaracje cząstkowe, ale deklaracja bardzo silnej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce, z konkretami, ze wskazaniem konkretnych miejsc, gdzie będą ulokowane siły amerykańskie

- powiedział Sasin na antenie radiowej Jedynki, dodając, że dzięki nowym ustaleniom amerykańscy żołnierze "]zakorzenią się" w Polsce na stałe.

Z tego powinniśmy się cieszyć. Po podpisaniu tej deklaracji Polska jest o wiele bardziej bezpieczna niż wcześniej

- zaznaczył.

Sasin stwierdził także, iż ma nadzieję, że do wizyty Donalda Trumpa w Polsce dojdzie "jeszcze w tym roku". Poprzednia została przez prezydenta USA - oficjalnym powodem był huragan Dorian.