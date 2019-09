Sondaż IBRiS: PiS z 45 proc. poparcia, KO dostała dwa razy mniej, Lewica trzecią siłą

marc.pl godzinę temu Oceniono 23 razy 15

W mediach publicznych TVP Info trwa ciągła 24 godz. przez cały tydzień kampania oczerniania opozycji natomiast PiS jest przedstawiany jako coś prawie cudownego ze świętym Kaczyńskim na czele, dlatego w sondażach efekt prania mózgów propagandą PiS u Polaków jest widoczny. Gdzie są instytucje które mają zadanie kontroli nad mediami - przecież to co dzieje się obecnie w TVP jest przestępstwem a my płacąc abonament tych przestępców finansujemy.