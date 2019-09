Andrzej Duda w Nowym Jorku: Droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem

urian godzinę temu Oceniono 10 razy 6

Polonusi uważają się za patriotów, ale nie chcą żyć w Polsce. Niektórzy nie znają polskiego języka. Część z nich nigdy nie była w Polsce. W poszukiwaniu lepszego życia ich dziadowie, rodzice, albo oni sami wyjechali z kraju świadomie rezygnując z Polski i wybierając sobie nową ojczyznę. Polonusi swój polski patriotyzm okazują raz na 4 lata wrzucając głos do urny wyborczej w Chicago czy w Londynie. Uważają, że choć w większości są obywatelami innego państwa to mają prawo decydować o naszym życiu tu w Polsce. Ciekawe co oni jako obywatele USA powiedzieliby gdyby tak Polacy domagali się prawa wyboru prezydenta USA ? Byliby przeciwni, że ktoś chce decydować o ich losie choć ich losu nie dzieli i nie zamierza. Czy to uczciwe podejmować decyzje i nie ponosić konsekwencji tych decyzji ?

Patriota chce by jego naród sam decydował o swoim kraju, sam spośród siebie wybierał rządzących. Może przejawem patriotyzmu Polonusów powinna być rezygnacja z udziału w polskich wyborach i oddanie decyzji tym którzy żyją tutaj. Prawo w tym względzie nie zmieni się do jesieni więc Polacy w Chicago i Nowym Jorku powinni rozważyć to w swoim sumieniu.