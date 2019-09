Marian Banaś odpowiada autorom "Superwizjera". "Najpóźniej jutro pozew zostanie złożony w sądzie"

krynolinka 2 godziny temu Oceniono 79 razy 67

Złożył zawiadomienie do prokuratury, że najemca jego chaty nie wydaje paragonów? Robienie interesów z ludźmi przed którymi jako inspektor skarbowy powinien chronić państwo polskie to chyba też nie jest powód do dumy. A i jak się nie odpowiada na pytania dziennikarzy zasłaniając się "ważnymi sprawami" to się ma co się ma.