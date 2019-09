Marsz Równości w Kaliszu. Policja zatrzymała wójta Żelazkowa. Był pijany

Do zatrzymania wójta Żelazkowa doszło podczas I Kaliskiego Marszu Równości, który odbył się w niedzielę. Sylwiusz J. stał w jego trakcie pod ratuszem i przyglądał się uczestnikom wydarzenia. W pewnym momencie zaczął tańczyć i śpiewać, co zwróciło uwagę dziennikarzy.

Marsz Równości w Kaliszu. Wójt Żelazkowa szarpał się z policjantami

Kiedy przedstawiciele mediów podeszli do wójta Żelazkowa, ten zaczął ich obrażać i odpychać. Chwilę później na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Mundurowi próbowali rozmawiać z wójtem Żelazkowa, ale ten zaczął się z nimi szarpać. Mężczyzna został zatrzymany za naruszenie nietykalności jednego z funkcjonariuszy - w rozmowie z polsatnews.pl relacjonował Patryk Zaremba z portalu kalisz24.info.pl

Wójt został zatrzymany do wytrzeźwienia na policyjnej izbie, dlatego czynności z jego udziałem będą wykonywane dopiero dzisiaj. Badanie wykazało, że Sylwiusz J. miał prawie dwa promile alkoholu we krwi.

Wójt Żelazkowa nie raz miał problemy przez alkohol. Twierdzi, że jest "wesołego usposobienia"

Zatrzymanie podczas Marszu Równości w Kaliszu to nie pierwszy konflikt wójta z prawem i nie pierwszy skandal z alkoholem w tle. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Sylwiusz J. zakłócił imprezę kulturalną "Niedziela u Niechciców" w miejscowości Russów. Pijany wójt, choć nie został zaproszony na to wydarzenie, wszedł na scenę i zaczął przemawiać. Mimo, że próbowano przerwać jego trudne do zrozumienia wystąpienie, samorządowiec opierał się i wciąż trwał przy mikrofonie. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu.

"Gazeta Wyborcza" przypomina z kolei, że na początku tego roku policja zatrzymała Sylwiusza J. za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodziną. Wójt Żelazkowa znieważył także strażaków, których wezwał, twierdząc, że przed jego domem doszło do wypadku, którego w rzeczywistości nie było. Dwa lata temu został z kolei skazany za udzielenie ślubu cywilnego pod wpływem alkoholu. Pytany przez dziennikarzy "Wirtualnej Polski" o swoje problemy z alkoholem, odpowiedział, że jest "wesołego usposobienia"

- To, że jest jakaś impreza, że ktoś jest wesoły, to nie znaczy, że jest pijany. Ale część ludzi tak to odbiera. W gminie nie wszyscy mnie popierają. Po wyborach miałem pięć kontroli policji. Ktoś zgłaszał, że przyszedłem pijany do pracy. Nic nie wykryli. Takie jest życie - stwierdził Sylwiusz J.