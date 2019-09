Kombatanci chcą usunięcia Klaudii Jachiry z list KO. Sławomir Nitras: "Ja mogę tylko przeprosić"

Przypomnijmy, że Klaudia Jachira zrobiła sobie zdjęcie z dwiema młodymi kobietami, trzymającymi transparent z napisami "Bób, Hummus, Włoszczyzna" i "Vege”. W tle widać fragment pomnika oraz widniejącą na nim inskrypcję "Bóg Honor Ojczyzna". Zdjęcie to wywołało oburzenie członków Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, które działa w Krakowie. Napisali oni list otwarty, w którym domagają się usunięcia Klaudii Jachiry z list kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

REKLAMA

„To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą" - czytamy w liście, który cytuje tygodnik "Wprost".

Klaudia Jachira: Słowa "Bóg Honor Ojczyzna" to nacjonalistyczne hasło

Klaudia Jachira odniosła się do sprawy fotografii na swoim Facebooku, pisząc, że jej nazwisko jest nieustannie łączone ze słowem "skandal". Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zadaje w swoim wpisie pytanie, kto jest prawdziwym skandalistą: Klaudia Jachira, która zrobiła sobie zdjęcie z dwoma dziewczynami, które wykonały transparent o wydźwięku ekologicznym, czy partia rządząca, która "łamie prawo", "psuje państwo" i "przekupuje wyborców ich własnymi pieniędzmi". Słowa "Bóg Honor Ojczyzna" nazwała z kolei "nacjonalistycznym hasłem".

Sławomir Nitras o zachowaniu Klaudii Jachiry: Nie wiem, czemu to ma w ogóle służyć

O to, czy Klaudia Jachira powinna zostać usunięta z listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, zapytano Sławomira Nitrasa. W programie "Graffiti" telewizji Polsat News poseł PO-KO powiedział, że "wydaje mu się, że tak powinno się stać".

- Ja mogę tylko przeprosić. Uważam, że to jest zachowanie nieprzyzwoite. Źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być w jakiś sposób zauważona. Zrobiła krzywdę sobie, nam wszystkim. (...) To jest granica nawet nie o jeden most za daleko. Nie wiem, czemu to ma w ogóle służyć. To są słowa ważne dla nas wszystkich - mówił Sławomir Nitras w rozmowie z Wojciechem Dąbrowskim.

Klaudia Jachira startuje w wyborach parlamentarnych 2019 z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 19 (Warszawa) z numerem 13.