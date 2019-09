Siemoniak o Banasiu: W PiS nie ma niezależnych ludzi. Jak prezes zadzwoni, to on poda się do dymisji

Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak skomentował sprawę kamienicy prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na krakowskim Podgórzu. Jak wynika z ustaleń "Superwizjera", w budynku działał hotel na godziny, który miał mieć powiązania ze znanym krakowskim przestępcą - jednym z braci K., prowadzących w Krakowie agencje towarzyskie. Część działalności w kamienicy miała był prowadzana w szarej strefie podatkowej. Po publikacji materiału "Superwizjera" Banaś zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom z hotelem. Wcześniej - właśnie z uwagi na krakowską kamienicę - CBA od blisko roku analizowało jego oświadczenia majątkowe za lata 2015-2018. Z kamienicy, której dotyczył materiał "Superwizjera", zniknęły już informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności.

Siemoniak: Jak prezes PiS zadzwoni, to Banaś poda się do dymisji

Ludzie PiS-u są poza prawem. Uważają, że nic ich nie dotknie i rzeczywiście ich pasja do nieruchomości jest jakaś tutaj zdumiewająca. To partia deweloperów, milionerów, jak się okazuje. Ilu ludzi ma kamienice, które można na takie cele wynajmować w Krakowie? Coś tu jest nie tak

- powiedział Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Jak dodał, jego zdaniem prezes NIK powinien niezwłocznie podać się do dymisji.

- Prezes NIK-u musi być poza wszelkim podejrzeniami - podkreślił, dodając, jeśli do dymisji by doszło, nie byłaby to decyzja Banasia, a Jarosława Kaczyńskiego.

Nie ma niezależnych ludzi w PiS-ie. Sądzę, że jeżeli prezes zadzwoni, to on [Marian Banaś] poda się do dymisji. Ta sprawa ma ogromny kaliber, jest bardzo poważnym kryzysem. Dotyczy osoby, która przez kilka lat kierowała administracją skarbową i celną, teraz jest prezesem NIK-u. Taki ktoś powinien być poza wszelkimi podejrzeniami

Wokół prezesa nie ma już żadnych niezależnych osób. Marian Banaś wszystko zawdzięcza prezesowi

- zaznaczył Siemoniak. Jak dodał, "dziennikarze 'Superwizjera' szybciej doszli do sprawy, niż cała wielka służba [CBA - red.], która kosztuje nas dziesiątki milionów złotych".

Wcześniej doniesienia na temat kamienicy Banasia skomentował też Grzegorz Schetyna.



- To, co wczoraj widzieliśmy, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS. Zrobimy wszystko, żeby 13 października Polacy wiedzieli, że to jest ich wybór, żeby z taką patologią, z takimi powiązaniami, z takim typem państwa PiS absolutnie skończyć - mówił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze.