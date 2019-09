Stanisław Karczewski komentuje sprawę Mariana Banasia: To zemsta. Jest człowiekiem kryształowym

viaac pół godziny temu Oceniono 19 razy 13

Karczewski to ten, który żre za darmo, mieszka za pół-darmo i zarabia wielokrotność pensji młodych lekarzy, którym tłumaczył, iż pracuje dla idei zalecając im to samo.

Teraz poświadcza, że Banaś to kryształ.



Bardzo mnie pan marszałek uspokoił, bo już się bałem, że PiS wsadził do NIK jakiegoś szemranego biznesmena rodem z półświatka.