W kamienicy Mariana Banasia miał być prowadzony hotel na godziny. Teraz zniknęły informacje o jego działalności

W sobotę około godziny 20.00, kiedy trwała emisja odcinka "Superwizjera" dotyczącego Mariana Banasia, dziennikarze TVN 24 pojawili się przed kamienicą na krakowskim Podgórzu. Wtedy jednak zauważyli, że z frontu budynku, na którym znajdowały się tablice informujące o działalności pensjonatu, sfilmowane w trakcie zbierania materiału do reportażu, zniknęły wszystkie te informacje. Szyld został zasłonięty taśmą. Przestała również działać strona internetowa - podaje TVN 24.

"Superwizjer": W kamienicy Mariana Banasia działał hotel na godziny

CBA od wielu miesięcy sprawdza oświadczenie majątkowe Mariana Banasia, kiedyś ministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dziś prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola dotyczy właśnie kamienicy, w której - jak się okazuje - miał być prowadzony pensjonat wynajmujący pokoje na godziny.

Sprawie postanowił przyjrzeć się dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. Dotarł on do informacji, że właścicielem działalności był 30-letni Dawid O., z którym jednak nie udało się porozmawiać. Reporter nie zastał go też, kiedy udał się do rzeczonej kamienicy na krakowskim Podgórzu. Spotkał tam za to jednego z braci K., krakowskiego przestępcę, który zajmuje się prowadzeniem agencji towarzyskich w regionie. To on miał przy dziennikarzu rozmawiać z Marianem Banasiem, żądając opuszczenia przez reportera lokalu.

Sam Marian Banaś zaprzecza jakimkolwiek związkom z hotelem na godziny. Poinformował, że kamienicę wynajął, a reportaż odbiera jako "próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia" jego i prowadzonych przez niego instytucji.