Koniec akcji "Nie świruj, idź na wybory". Pszoniak i Łukaszewicz nagrali nowe filmy

obywateleu pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Zawsze mnie dziwiła mała frekwencja wyborcza. Jeden z niewielu momentów w życiu, gdzie mamy wpływ na coś, co później powoduje jaki mamy kraj, Niech mi nikt nie pisze tylko, że powodem absencji jest brak właściwych kandydatów. Oddać głos na wyborach to nasz obowiązek i przywilej demokratyczny. Frekwencja powinna być powyżej 90%, a najwyżej głosów nieważnych 60%, ale ludzie zawsze patrzą by ktoś za nich dokonał wyboru.