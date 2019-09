Wybory parlamentarne 2019. Sondaż: PiS rządzi samodzielnie, KO? Od rządzących dzieli ją przepaść

dave1919 pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

.



.CZY GAZETA WYBORCZA MA TAJNE POROZUMIENIE Z PISEM ..??

.

UPARTE SIANIE DEFETYZMU , UPORCZYWE PRZYTACZENIE SONDAŻY O KTÓRYCH WIADOMO ŻE SA ROBIONE NA ZAMÓWIENIE PRAWICY,- JAKO PEWNIK

.

DRWINY Z PLATFORMY I OPOZYCJI

.

ETC ETC ETC



.O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI ...?!



.