Prezydent powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Mariusz Kamiński zastąpił Elżbietę Witek

W piątek 20 września Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Nominacje z jego rąk otrzymali, przedstawiciel Związku Pracodawców BCC Witold Michałek oraz Mariusz Kamiński, który w sierpniu tego roku został powołany przez prezydenta na szefa MSWiA. Andrzej Duda w przeszłości mocno przysłużył się ministrowi koordynatorowi ds. specsłużb, ułaskawiając go, jeszcze zanim zapadł prawomocny wyrok (w 2015 roku Kamiński, który kierował wówczas CBA, został skazany na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień).

Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim brali udział premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa.

Bardzo serdecznie chcę powitać pana ministra Mariusza Kamińskiego oraz przedstawiciela Związku Pracodawców BCC pana Witolda Michałka. Gratuluję tych nominacji i jestem przekonany, że wniesiecie panowie wartość dodaną w prace Rady Dialogu Społecznego. Bardzo się cieszę, że - mimo iż mamy teraz tę polityczną, gorącą jak zawsze atmosferę kampanijną, bo wiadomo, jaka jest natura kampanii wyborczej - Rada Dialogu Społecznego działa normalnie

- mówił Duda podczas wręczania nominacji. Jak podkreślił, RDS to ważny "organ dialogu, w ramach którego dyskutują pracodawcy, pracownicy i przedstawiciele rządu". - Te dyskusje, czasem bardzo burzliwe, czasem nieprzynoszące od razu rozwiązania, bo to czasem są swoiste negocjacje, one jednak dają Polsce bardzo dużo dobrego - stwierdził.

Duda podziękował za udział w pracach Rady Dialogu Społecznego Elżbiecie Witek i Wojciechowi Warskiemu, których zastąpili nowi członkowie. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych. Powołana w 2015 roku Rada jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds Społeczno-Gospodarczych.