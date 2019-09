Komisja PE chce wyjaśnień od Wojciechowskiego ws. oświadczeń majątkowych. "Nie mam nic do ukrycia"

cacadux godzinę temu Oceniono 13 razy 13

Nie wiem czy Wojciechowski łże czy nie, to tylko incydent w UE.

Najistotniejsze jest to, jak wygląda proces mianowania wysokich funkcjonariuszy w cywilizowanym świecie, czyli w Europie. Zanim ktos dostanie stanowisko jest przeswietlany wzdłuż, wszerz i po przekatnej. Gdyby taka metode zastosowac do PiSowego rządu to kamień na kamieniu by nei pozostał. Począwqszy od KAczyńskiegho, Ziobry, KAmińskiego i tego idioty p.o. ministra kultury, jak mu tam.