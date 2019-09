Małgorzata Kidawa-Błońska krytycznie o akcji "Nie świruj, idź na wybory": Powinna zostać wycofana

jezus.chytrus.krulem.polski godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Czyja to kampania? Z artykułu to nie wynika, a nie sądzę, że fotograf Tomasz Sikora zrobił to sam.



Hasło "Nie świruj, idź na wybory" jest bardzo niefortunne. Pierwsze co pomyślałem, to to, że będzie źle odebrane przez osoby chore i ich rodziny. Zero wrażliwości.