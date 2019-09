Wybory parlamentarne 2019. Korwin-Mikke na pięciu listach. Cała rodzina rusza na parlament

evergreen111 3 godziny temu Oceniono 32 razy 20

Korwin-Mikke jest nie tylko durniem. ale i chamem nad chamy. A oto parę dowodów:



Co mówił o kobietach:



- “Ponieważ jednak średnio kobiety słabiej znają się na polityce od mężczyzn, to nie powinno im przysługiwać czynne prawo wyborcze.”



- "Kobieta jest istota pośrednią między mężczyzną, a dzieckiem"



- "Dla mnie początkiem upadku Europy jest dzień przyznania kobietom praw wyborczych. Jest to absurd, ponieważ nie są w stanie zrozumieć czym są wybory. Ich ograniczona inteligencja powoduje, że nadają się wyłącznie do wykonywania prostych prac domowych”.



- „Kobiety nie mogą być zbyt inteligentne dba o to mechanizm Ewolucji Naturalnej”.



*

Korwinizmy – kilka dodatkowych idiotyzmów:



- „Na protestujących na ulicy nauczycieli należałoby wysłać wojsko, a następnie otworzyć ogień” - radiowa Trójka, lata dziewięćdziesiąte. Nauczyciele nie podpalali aut ani nie rzucali kamieniami, czyż zatem nie są to słowa politycznego BANDYTY?



- „Chciałbym odebrać prawo wyborcze wielu osobom, nie tylko kobietom.”



- „Kiedy kobieta ma pryszcz na twarzy stara się nie wychodzić z mieszkania. Podobnie powinni robić inwalidzi”.



- „Dzieci niepełnosprawne powinny być izolowane od zdrowych”.



- „Ludzi nie potrafiących sobie dać rady w życiu powinno się zostawić samym sobie na śmierć z głodu i zimna”.



- „Celem ruchu drogowego nie jest bezpieczeństwo, tylko szybkość”.



- „Jeśli chcemy, by ludzkość się rozwijała, w telewizji powinniśmy oglądać ludzi zdrowych, pięknych, silnych, uczciwych, mądrych a nie zboczeńców, morderców, słabeuszy, nieudaczników, kiepskich, idiotów [co zatem od czasu do czasu robi w TV sam Mikke?] i inwalidów, niestety”.



- „Ja, w przeciwieństwie do papieża, jestem katolikiem.”



- „Wystarczy zlikwidować podatki dochodowe, płacę minimalną, Kodeks pracy oraz - zasiłki dla bezrobotnych i bezrobocie natychmiast zniknie”.