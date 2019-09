Kaczyński nie stanie do debaty z Kidawą-Błońską. Sasin: Ona nie jest żadnym realnym liderem

glencok godzinę temu Oceniono 39 razy 33

Sasin ty obrazo ludzkiej inteligencji, Kaczyński nie stanie do debaty z panią Kidawą bo się boi! Nie jest w stanie dyskutować z kimś inteligentnym bo w 3 minuty wychodzi, że te brednie które wygaduje upiększając je jak najbardziej wymyślnymi słówkami można obalić argumentami na które nie znajdzie odpowiedzi. Bo cała wasza polityka polega na kłamstwach i bredniach które łykają wasi wyborcy bez szkoły

Możesz bredzić o tym że debata byłaby jałowa, ale każdy wie że kaczor panicznie boi się debat bo potrafi mówić tylko do dziennikarzy z reżimowych mediów całujących go w ttyłek na samym wejściu, którzy nawet słówka nie powiedzą kiedy wygaduje te swoje bzdury.

Kaczyński to tchórz, a udowodni że tak nie jest tylko stając do debaty z Kidawą, zasłanianie się sasinami tylko potęguje jego tchórzostwo