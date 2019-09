Jarosław Kaczyński na konwencji PiS: Bóg nam pomógł, że zdołaliśmy wygrać wybory i przejąć władzę

- Proszę państwa, myśmy przywrócili coś, co jest warunkiem demokracji - mówił Jarosław Kaczyński podczas czwartkowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie). Po chwili prezes PiS uściślił, że chodzi mu o to, że jego partia przywróciła pluralizm w mediach. Podczas swojego wystąpienia przekonywał, że za rządów PO-PSL "ogromna część społeczeństwa nie miała swojej reprezentacji medialnej".

Kaczyński o wygraniu wyborów przez PiS

Przecież myśmy przedtem, czyli do 2015 roku, w gruncie rzeczy pluralizmu w mediach nie mieli. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w gruncie rzeczy, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te najsilniejsze media, to one wszystkie mówiły tym samym głosem. A to z demokracją nie ma po prostu nic wspólnego

- mówił Kaczyński.

Po chwili dodał, że dojście do władzy w tak niesprzyjających warunkach Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza... opatrzności boskiej.

To [brak pluralizmu - red.] była sytuacja chora, głęboko chora. Naprawdę Bóg nam pomógł, że w tej sytuacji zdołaliśmy wygrać wybory i przejąć władzę

- podkreślił prezes PiS na konwencji we Włocławku. Jak dodał, dziś "jeszcze nie jest tak, jak być powinno, ale jest nieporównywalnie lepiej". - I o tym trzeba pamiętać, to też istotna zmiana, którą żeśmy wprowadzili - skwitował.

Słowa Kaczyńskiego skomentował m.in. Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju."Może niech prezes Boga w to nie miesza? Byli już tacy co twierdzili, że Bóg jest z nimi (Gott mit uns) i wyrządzili sporo zła" - napisał na Twitterze.

Polska spadła w rankingu wolności mediów

Przypomnijmy, że Polska zajmuje 59. pozycję w corocznym, międzynarodowym rankingu wolności mediów opracowanym przez organizację Reporterzy bez Granic. Wynika z niego, że od 2015 roku sytuacja Polski pogorszyła się (od czasu, gdy PiS wygrało wybory, Polska spadła w rankingu z 18. miejsca na 59.). Twórcy raportu zwrócili uwagę na rosnącą w Polsce mowę nienawiści, podkreślili też, że media publiczne w naszym kraju zostały przemianowane na "media narodowe". Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

W kwietniu Rada Języka Polskiego działająca przy Polskiej Akademii Nauk przekazała marszałkowi Sejmu raport, w którym analizie poddano paski informacyjne prezentowane pod materiałami w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP. Językoznawcy stwierdzili, że normą w komunikacji stosowanej przez TVP jest "przemoc symboliczna", a czyste informacje przekazuje tylko 25 proc. pasków.