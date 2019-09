oko2009 2 godziny temu Oceniono 12 razy 8

To się dobrze składa. Wczoraj ONZ zaapelował do polskiego rządu i prezydenta o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej i innych ugrupowań neofaszystowskich. Jak wiemy przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej jest w rządzie PiS w randze wiceministra, a neofaszyści kandydują do sejmu.