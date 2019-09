Wybory parlamentarne 2019. Sondaż "SE" dotyczący obietnic wyborczych. Polacy wierzą tylko PiS

rabin_z_czubow 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Polska PiSu to taka wiocha w Kongresówce. Rządzą wójt z plebanem. Chłopstwo ciemne, ale w masie butne. Europa to obcy, co to przez wieś przejechali, dali trochę świecidełek, ale i dobrze że pojechali dalej, bo obco pachną, inaczej gadają i jakoś dziwnie na to nasze gumno patrzą. Lepiej nam bez nich będzie. Coś próbowali zmienić, chodnik zafundowali może i fajny, ale w sumie zamiatać go trzeba - niedobrze. Wójt huknął, żeby się na obcych nie oglądać, tylko za grzechy się pomodlić i na tacę dać, to może zostanie nam odpuszczone. A za lasem - od wschodu - garnizon. Stójkowy niby nasz, swój, ale łypie w stronę lasu. I tak sobie tu żyjemy i da Bóg - żyć będziem.