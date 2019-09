Komitet ONZ apeluje o delegalizację m.in. Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u. "Promują nienawiść"

supertiumacz przed chwilą Oceniono 1 raz 1

"Komitet ONZ apeluje o delegalizację m.in. Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u."



I to by było słuszne.



Tak na marginesie tylko przypominam, że chora ONZ rok temu odrzuciła rezolucję potępiającą Hamas. Nie apelującą o rozwiązanie tej terrorystycznej organizacji. Tylko potępiającą.



To tyle o dziadkach pierdzących w stołki i biorących kasę za nic. Taka dzisiaj jest ONZ. Sprzedajna i tyle.