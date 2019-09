10 mln zł za dwa 30-sekundowe spoty. Tak na zlecenie PFN promowali Polskę Amerykanie

tedfarmer pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

Brawo pisuar !! Tak się goli frajerów !! Połowa z tej kwoty zapewne trafiła do kieszeni decydentów,czyli szmaciarzy,złodziei pisowskich.Podobnie było z "zakupem"kolekcji Czartoryskich za pół miliarda złotych.Przecież to wały nad wałami.Takich złodziei jak pisuarowcy,nie było w powojennej Polsce.Ciekawe co na to głupi jak but suweren ??? Pewnie nic,bo w TVPis i na mszach tego się nie dowiedzą.