bzdziszewiak2 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Pani Barbaro, co też Pani wyprawia i wygaduje! Jeśli rzeczywiście jest Pani o lewicowych poglądach, to co Pani robi przy boku Schetyny? Prawicowo-kościółkowego polityka , negatywnie ocenianego nawet we własnym obozie politycznym. Żle Pani robi, brzydko ocenia Pani lewicowych kolegów z Lewicy. Robi Pani, pardon, ale za ładny kwiatek do garnituru Schetyny? Czy to szczyt Pani ambicji? Współpraca z łagodniejszym wcieleniem prawicy, która mówiła kiedyś do lewicy, że wam wolno mniej? Albo, jak będziecie rządzić, to z zamrażarki wyjmiecie sobie swoje projekty ustaw? To w porządku?