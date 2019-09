Nowa prognoza pokazuje wyniki wyborów parlamentarnych. Skuteczność badania to 96 proc.

goska10001 godzinę temu Oceniono 39 razy 13

a ja uważam że PiS nie będzie miał dobrego wyniku, na jaki liczy. Wielu niegłosujących wybierze się jednak do urn poruszonych tym, co dzieje się z demokracją. Ja np. postarałam się o pełnomocnictwo aby zagłosować za mojego 90 letniego Ojca, do tej pory tego nie robiłam, bo to trochę kłopotliwe. Zrobię co się da aby przekonać wahających się, aby przywrócić wolnośc i demokrację. To mój obowiązek wobec tych, którzy o to walczyli.