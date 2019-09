Zamość: Zbigniew Ziobro mógł złamać kodeks wyborczy. Agitował na terenie urzędu miasta

lew131313 pół godziny temu Oceniono 10 razy 10

Co za dziwny tytuł tego artykułu; "Ziobro MÓGŁ złamać prawo"..? Toż on NA PEWNO ZŁAMAŁ prawo, tylko że co z tego..? Co mu kto zrobi, skoro on żyje w swojej Polsce, a w niej PiS-uary to nadludzie? Tej naszej Polski już nie ma, macie jeszcze jakieś złudzenia? Teraz jesteśmy tu gośćmi.