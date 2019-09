Jarosław Gowin: Ideologia gender i LGBT jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był gościem programu "Gość Wydarzeń" telewizji Polsat News. Zapytany o to, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że ideologia gender i LGBT jest zagrożeniem dla polskich rodzin, odpowiedział, że tak.

REKLAMA

- To jest ideologia - w moim przekonaniu - sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i z tradycyjnymi polskimi wartościami. Natomiast wierzę, że polskie społeczeństwo jest na tyle zdrowe moralnie i przywiązane do tych tradycyjnych wartości i zdrowego rozsądku, że ta ideologia nie będzie się w Polsce szerzyć - powiedział Jarosław Gowin, podkreślając, że rola takich polityków jak on, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Beata Szydło polega na tym, aby to szerzenie się ideologii gender i LGBT zatrzymywać.

Jarosław Gowin o marszach równości: Treść przez nie niesiona jest niemoralna

Prowadząca program "Gość Wydarzeń" Dorota Gawryluk zapytała, jakie kroki mogą podjąć politycy, aby zatrzymać tę ideologię i czy wicepremier przychyla się do opinii, że warto zakazać organizacji marszów równości. Jarosław Gowin powiedział, że nie uważa, by był to dobry pomysł.

- W moim przekonaniu treść niesiona przez te marsze jest niemoralna. Natomiast żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, każdy, kto działa w granicach prawa, powinien mieć możliwość demonstrowania swoich przekonań i dotyczy to także marszów równości - odpowiedział minister nauki.