Posłanka PiS Bernadeta Krynicka nie potrafiła kiedyś podsumować, ile zrobiła dla Polski, a w trakcie kryzysu wokół protestu niepełnosprawnych tylko dolewała oliwy do ognia. Teraz ponownie kandyduje do Sejmu i w spocie przekonuje: - Bycie posłem to więcej niż praca, to służba i pomoc. Wiem jak ważne są potrzeby samorządowców, służby zdrowia, osób niepełnosprawnych.

