Mafia lekowa. Ziobro obwinia poprzedników i przypomina zmiany w prawie. Ale PiS nie był przeciwny

- W 2015 r. rząd Platformy i PSL zlikwidował prawno-karną odpowiedzialność za zachowania, które były uznawane wówczas za przestępcze. Ten przepis był niedoskonały, ale jednak utrudniał działalność mafii lekowej, choćby poprzez to, że dawał szereg uprawnień organom ścigania do wkraczania w obszar działalności tej zorganizowanej przestępczości - powiedział na konferencji poświęconej tzw. mafii lekowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Z niezrozumiałych powodów przepis ten został zlikwidowany, to przestępstwo uchylono, wprowadzając nieskuteczną karę administracyjną, która nie była egzekwowalna. Takie działania władzy muszą budzić znaki zapytania - dodał.

Mafia lekowa. PiS obwinia poprzedników

Podobnie o problemie mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu przypominał, że poprzedni rząd zlikwidował odpowiedzialność karną za wywożenie leków, przez co "mafie lekowe, karuzele lekowe i odwrócona dystrybucja rozwinęły się i zaczęły hulać".

O jaką ustawę chodzi? Wcześniej mówił o tym w rozmowie z PAP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - To nasz rząd naprawił wielką lukę, którą PO wprowadziła do Prawa farmaceutycznego i pozwoliła na rozkwit mafii lekowej - mówił. Przypomniał, że w lipcu 2015 r. doszło do zmiany art. 127 Prawa farmaceutycznego, która miała łagodzić restrykcje w tym obszarze. Patryk Słowik z "Dziennika Gazety Prawnej" zwrócił jednak uwagę, że w 2015 r. żaden poseł PiS nie głosował przeciwko tym zmianom.

Jak przebiegało wówczas głosowanie można sprawdzić na stronie Sejmu. Z zestawienia wynika, że 127 posłów PiS wstrzymało się od głosowania i nie było ani jednego głosu przeciw.

Głosowania nad nowelizacją prawa farmaceutycznego Sejm