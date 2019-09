Dokładnie 80 lat temu, 17 września 1939 r. Polska broniła się przed hitlerowskimi Niemcami. Wówczas zza wschodniej granicy na jej terytorium wkroczyła Armia Czerwona. Dziś jednak Federacja Rosyjska nie chce nazywać tego "agresją".

By Press Agency photographer - This is photograph HU Armia Czerwona wkracza do Wilna, 19 września 1939 r. - zdjęcie ilustracyjne/ This is photograph 87199 from the collections of the Imperial War Museums., Domena publiczna